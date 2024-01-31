Ланин Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1776 и 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Ланина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ланина) Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ланина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Ланина Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно