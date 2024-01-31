Ланин Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанин Тимофей Михайлович

Ланин Тимофей Михайлович

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Между 1776 и 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1778

Отец: Ланин Михаил Иванович

Мать: Ланина Параскева Ивановна / Максимовна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ланин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ланина Анна Фёдоровна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ланина) Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ланина Анна Фёдоровна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ланин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Ланина Анна Фёдоровна

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.