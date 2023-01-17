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(Макарова) Марина

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Место рождения

Заворино, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

02.01.1814 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Заворино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Маремьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Кузьмин Егор

Шубино, Кашинский, Тверская область
Маремьяна родилась в д. Заворино, Кашинский уезд, Мерецкий стан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузьмин Егор

Заворино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кузьмин Егор

Заворино, Кашинский, Тверская область
Смерть
02.01.1814 ст.
Заворино, Кашинский, Тверская область
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