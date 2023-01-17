(Макарова) Марина
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти02.01.1814 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Маремьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Кузьмин Егор
Шубино, Кашинский, Тверская область
Маремьяна родилась в д. Заворино, Кашинский уезд, Мерецкий стан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кузьмин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кузьмин Егор
Смерть
02.01.1814 ст.