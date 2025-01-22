Шичков Иосиф 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Шичков Иосиф

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1837, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Мать
Акулина1803 г.р.
Отец
Шичков Василий1803 г.р.
Супруги
Шичкова (Ключихина) Надежда Ильина1856 г.р.
Шичкова ?Неизвестно г.р.
Дети
Шичков Федор Осипов1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шичков Василий

Мать: Акулина

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шичкова ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шичков Федор Осипов

Мать ребёнка: Шичкова ?

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
1894

Жена: Шичкова (Ключихина) Надежда Ильина

Смерть
Неизвестно

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