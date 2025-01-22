Шичков Иосиф
мужской, родился 1837, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
МатьАкулина1803 г.р.
ОтецШичков Василий1803 г.р.
Супруги
Шичкова (Ключихина) Надежда Ильина1856 г.р.
Шичкова ?Неизвестно г.р.
Дети
Шичков Федор Осипов1858 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шичков Василий
Мать: Акулина
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шичкова ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шичков Федор Осипов
Мать ребёнка: Шичкова ?
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1894
Смерть
Неизвестно