Демидович Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти16.08.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Демидович Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кривецкая Прасковья (Панна) Владимировна
Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кривецкий Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Смирнова (Кривецкая) Феодосия Владимировна
Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич
Рождение ребёнка
20.05.1922
Сын: Кривецкий Павел Владимирович
Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кривецкий Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кривецкий Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич
Смерть
16.08.1990
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область