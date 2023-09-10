Демидович Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидович Софья Васильевна

Демидович Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

16.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Демидович Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривецкий Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кривецкая Прасковья (Панна) Владимировна

Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривецкий Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Смирнова (Кривецкая) Феодосия Владимировна

Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич

Рождение ребёнка
20.05.1922

Сын: Кривецкий Павел Владимирович

Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич

Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кривецкий Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кривецкий Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Кривецкий Владимир Ильич

Смерть
16.08.1990
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.