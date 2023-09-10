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Кривецкий Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

15.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кривецкий Илья Михайлович

Мать: Кривецкая Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кривецкая Прасковья (Панна) Владимировна

Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривецкий Александр Владимирович

Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Смирнова Феодосия Владимировна

Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1922

Сын: Кривецкий Павел Владимирович

Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна

Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кривецкий Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кривецкий Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидович Софья Васильевна

Смерть
15.10.1938
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