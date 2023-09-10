Кривецкий Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти15.10.1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кривецкая Прасковья (Панна) Владимировна
Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кривецкий Александр Владимирович
Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Смирнова Феодосия Владимировна
Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1922
Сын: Кривецкий Павел Владимирович
Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна
Онохой, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кривецкий Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кривецкий Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Демидович Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1938