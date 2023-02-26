Григорий Кононов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Надежда Григорьева
Мать ребёнка: Марфа Матвеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1785
Сын: Ефим Григорьев
Мать ребёнка: Марфа Матвеева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно