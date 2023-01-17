Федотов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1935

Дочь: Федотова Шмакова Алевтина Павловна

Мать ребёнка: Зайцева Анастасия Ильинична

Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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