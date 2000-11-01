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Зайцева Анастасия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1916

Дата смерти

01.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916

Отец: Зайцев Илья Парфирьевич

Мать: Зайцева Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.11.1935

Дочь: Федотова Шмакова Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Федотов Павел Николаевич

Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1937

Сын: Федотов Вениамин Павлович

Отец ребёнка: Федотов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.1940

Сын: Федотов Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Федотов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1948

Дочь: Зайцева Любовь Кирилловна

Отец ребёнка: Шмонин Кирилл Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1952

Сын: Шмонин Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Шмонин Кирилл Федорович

Бекетовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.11.2000
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