Зайцева Анастасия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1916
Дата смерти01.11.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916
Отец: Зайцев Илья Парфирьевич
Мать: Зайцева Лукерья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.11.1935
Дочь: Федотова Шмакова Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Федотов Павел Николаевич
Красный Строитель, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1937
Сын: Федотов Вениамин Павлович
Отец ребёнка: Федотов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1940
Сын: Федотов Вячеслав Павлович
Отец ребёнка: Федотов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1948
Дочь: Зайцева Любовь Кирилловна
Отец ребёнка: Шмонин Кирилл Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1952
Сын: Шмонин Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Шмонин Кирилл Федорович
Бекетовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.11.2000