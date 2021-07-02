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Аптекашев Рифкат

Место рождения

п.Аптекаш РТ

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

02.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: Аптекашев Хоснулла

Мать: Аптекашева Миннебану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аптекашев Рафаэль

Мать ребёнка: Аптекашева Магсума

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аптекашева Магсума

Рождение ребёнка
Около 02.02.1959

Дочь: Калистратова (Аптекашева) Фания

Мать ребёнка: Аптекашева Магсума

Смерть
02.07.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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