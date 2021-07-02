Аптекашев Рифкат
Место рожденияп.Аптекаш РТ
Дата рождения05.05.1928
Дата смерти02.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928
Отец: Аптекашев Хоснулла
Мать: Аптекашева Миннебану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аптекашев Рафаэль
Мать ребёнка: Аптекашева Магсума
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аптекашева Магсума
Рождение ребёнка
Около 02.02.1959
Дочь: Калистратова (Аптекашева) Фания
Мать ребёнка: Аптекашева Магсума
Смерть
02.07.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно