Аптекашева Миннебану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аптекашева Миннебану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.
1888 г.р.
1894 г.р.

Дети

1912 г.р.
1918 г.р.
1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1911

Муж: Аптекашев Зариф

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Аптекашева) Гыйлембану

Отец ребёнка: Аптекашев Зариф

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гиззатуллина Махинур

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
1918

Муж: ?

Развод
1919

Муж: ?

Бракосочетание
1920

Муж: Аптекашев Хоснулла

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Аптекашева) Халида

Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла

Рождение ребёнка
1924

Сын: Аптекашев Сагадат

Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Аптекашев Рифкат

Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Аптекашева) Фания

Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла

Смерть
1964
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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