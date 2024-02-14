Аптекашева Миннебану
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Муж: Аптекашев Зариф
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Аптекашева) Гыйлембану
Отец ребёнка: Аптекашев Зариф
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гиззатуллина Махинур
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
1918
Муж: ?
Развод
1919
Муж: ?
Бракосочетание
1920
Муж: Аптекашев Хоснулла
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Аптекашева) Халида
Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла
Рождение ребёнка
1924
Сын: Аптекашев Сагадат
Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Аптекашев Рифкат
Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Аптекашева) Фания
Отец ребёнка: Аптекашев Хоснулла
Смерть
1964
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно