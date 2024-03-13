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Brick Richard

Место рождения

Radnorshire

Дата рождения

Между 1820 и 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1824

Отец: Brick Richard

Мать: Mary

Radnorshire
Крещение
04.10.1823
Beguildy, Radnor, Wales
Крещение
04.10.1823
Beguildy, Radnorshire, Wales
Место жительства
1841
Llanfihangel Rhydithon, Radnorshire, Wales, United Kingdom
Место жительства
Неизвестно
New House
Смерть
Неизвестно
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