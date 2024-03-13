Brick Richard
Место рожденияRadnorshire
Дата рожденияМежду 1820 и 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1824
Отец: Brick Richard
Мать: Mary
Radnorshire
Крещение
04.10.1823
Beguildy, Radnor, Wales
Крещение
04.10.1823
Beguildy, Radnorshire, Wales
Место жительства
1841
Llanfihangel Rhydithon, Radnorshire, Wales, United Kingdom
Место жительства
Неизвестно
New House
Смерть
Неизвестно