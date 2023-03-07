Рязанцева (Сорокина) Галина (Гали) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Рязанцев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1924