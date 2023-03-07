Рязанцева (Сорокина) Галина (Гали) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Сорокина) Галина (Гали) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Рязанцев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Михаил Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1924
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