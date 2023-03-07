Рязанцев Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1909
Сын: Рязанцев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Рязанцева Галина (Гали) Александровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Рязанцева Галина (Гали) Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1912