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Рязанцев Михаил Иванов

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рязанцев Иван Александрович

Мать: Рязанцева Александра Федоровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Рязанцев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Рязанцева Галина (Гали) Александровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Рязанцева Галина (Гали) Александровна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Галина (Гали) Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1912
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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