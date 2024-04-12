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Черкашенина Улита Степанова

Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Черкашенин Максим Егоров

Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Черкашенина Мария Егорова

Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Черкашенин Пётр Егоров

Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Егор Назаров

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1793
Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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