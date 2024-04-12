Черкашенина Улита Степанова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1759 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Черкашенина Мария Егорова
Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Черкашенин Егор Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793