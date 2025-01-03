Ковальчук Варвара Иосифовна
женский, родилась 1883
умерла Неизвестно
Супруги
Ковальчук Архип Лукич1885 г.р.
Дети
Ковальчук Феодор Архипович1910 г.р.
(Ковальчук) Анна Корниловна1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ковальчук Феодор Архипович
Отец ребёнка: Ковальчук Архип Лукич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Ковальчук) Анна Корниловна
Отец ребёнка: Ковальчук Архип Лукич
Смерть
Неизвестно