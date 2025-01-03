Ковальчук Варвара Иосифовна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Ковальчук Варвара Иосифовна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 1883

умерла Неизвестно

Супруги
Ковальчук Архип Лукич1885 г.р.
Дети
Ковальчук Феодор Архипович1910 г.р.
(Ковальчук) Анна Корниловна1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Архип Лукич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ковальчук Феодор Архипович

Отец ребёнка: Ковальчук Архип Лукич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Ковальчук) Анна Корниловна

Отец ребёнка: Ковальчук Архип Лукич

Смерть
Неизвестно

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