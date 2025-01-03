Ковальчук Архип Лукич 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Ковальчук Архип Лукич

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 1885

умер Неизвестно

Отец
Ковальчук Лука Иосифович16.10.1857 г.р.
Мать
Ковальчук Лукия Якимовна1861 г.р.
Супруги
Ковальчук Варвара Иосифовна1883 г.р.
Дети
Ковальчук Феодор Архипович1910 г.р.
(Ковальчук) Анна Корниловна1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ковальчук Лука Иосифович

Мать: Ковальчук Лукия Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Варвара Иосифовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ковальчук Феодор Архипович

Мать ребёнка: Ковальчук Варвара Иосифовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Ковальчук) Анна Корниловна

Мать ребёнка: Ковальчук Варвара Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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