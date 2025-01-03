Ковальчук Архип Лукич
мужской, родился 1885
умер Неизвестно
ОтецКовальчук Лука Иосифович16.10.1857 г.р.
МатьКовальчук Лукия Якимовна1861 г.р.
Супруги
Ковальчук Варвара Иосифовна1883 г.р.
Дети
Ковальчук Феодор Архипович1910 г.р.
(Ковальчук) Анна Корниловна1923 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ковальчук Лука Иосифович
Мать: Ковальчук Лукия Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ковальчук Феодор Архипович
Мать ребёнка: Ковальчук Варвара Иосифовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Ковальчук) Анна Корниловна
Мать ребёнка: Ковальчук Варвара Иосифовна
Смерть
Неизвестно