Колпашникова (Некрасова) Праскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Некрасова) Праскева Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.10.1809

Дата смерти

10.09.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1809

Отец: Некрасов Андрей Павлович

Мать: Некрасова Матрена Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.01.1825

Муж: Колпашников Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фокина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1838

Сын: Колпашников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колпашников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1844

Сын: Колпашников Яков Андреевич

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1847

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.09.1845
Причина смерти: холера
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