Колпашникова (Некрасова) Праскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1809
Дата смерти10.09.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1809
Бракосочетание
11.01.1825
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фокина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.09.1838
Сын: Колпашников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колпашников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1844
Сын: Колпашников Яков Андреевич
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1847
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Колпашников Андрей Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1845
Причина смерти: холера