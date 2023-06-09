Фокина (Колпашникова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Колпашникова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Колпашников Андрей Яковлевич

Мать: Колпашникова Праскева Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.09.1856

Муж: Фокин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1858

Сын: Фокин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Фокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1862

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фокин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1875

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно