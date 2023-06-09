Фокина (Колпашникова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
03.09.1856
Муж: Фокин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1858
Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1862
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1875
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно