Никифорова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1961
Отец: Никифоров Александр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.09.1981
Рождение ребёнка
16.02.1985
Дочь: Фильченко Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Фильченко Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.?
Сын: Фильченко Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Фильченко Анатолий Васильевич