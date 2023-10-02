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Никифорова Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1961

Отец: Никифоров Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.09.1981

Муж: Фильченко Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1985

Дочь: Фильченко Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Фильченко Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
18.12.?

Сын: Фильченко Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Фильченко Анатолий Васильевич

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