Никифоров Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Александр Алексеевич

Никифоров Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1937

Дата смерти

20.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1937

Отец: Никифоров Алексей

Мать: Никифорова Анна

Рождение ребёнка
08.08.1961

Дочь: Никифорова Галина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Людмила Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close