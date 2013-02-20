Никифоров Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1937
Дата смерти20.02.2013
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1937
Отец: Никифоров Алексей
Мать: Никифорова Анна
Рождение ребёнка
08.08.1961
Дочь: Никифорова Галина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Людмила Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.2013