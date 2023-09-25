Абашина (Полшкова) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рождения28.04.1907
Дата смерти13.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева (Абашина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич
Бракосочетание
28.01.1926
Рождение ребёнка
23.04.1927
Дочь: Шеготарова (Абашина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
31.10.1928
Дочь: Абашина (Абашина) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Абашин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.02.1931
Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.1935
Сын: Абашин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич
Смерть
13.01.1973
Причина смерти: инсульт сосудов гол мозга. гипертонич болезнь