Абашина (Полшкова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашина (Полшкова) Елена Семеновна

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.04.1907

Дата смерти

13.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907

Отец: Полшков Семен Егорович

Мать: Полшкова (Шошина) Мария Петровна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева (Абашина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
28.01.1926

Муж: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.04.1927

Дочь: Шеготарова (Абашина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1928

Дочь: Абашина (Абашина) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Абашин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.02.1931

Сын: Абашин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.01.1935

Сын: Абашин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Абашин Василий Сергеевич

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.01.1973
Причина смерти: инсульт сосудов гол мозга. гипертонич болезнь

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