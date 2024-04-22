Холин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолин Фёдор

Холин Фёдор

Место рождения

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около ?.01.1762

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1762

Отец: Холин Герасим

Мать: Холина Авдотья Первая Жена

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.08.1783

Сын: Холин Василий

Мать ребёнка: Холина Авдотья Первая Жена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Холин Дмитрий

Мать ребёнка: Холина Авдотья Первая Жена

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Холин Григорий

Мать ребёнка: Холина Авдотья Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холина Настасья Леонтьевна Вторая Жена

Смерть
Около 1823
с. Хомутово?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close