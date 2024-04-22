Холин Фёдор
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.01.1762
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1762
Отец: Холин Герасим
Рождение ребёнка
02.08.1783
Сын: Холин Василий
Мать ребёнка: Холина Авдотья Первая Жена
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Холин Дмитрий
Мать ребёнка: Холина Авдотья Первая Жена
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Холин Григорий
Мать ребёнка: Холина Авдотья Первая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1823
с. Хомутово?