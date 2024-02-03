Толканов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1964
Дочь: Толканова Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
19.03.1964
Дочь: Толканова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно