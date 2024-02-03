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Толканов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
19.03.1964

Дочь: Толканова Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
19.03.1964

Дочь: Толканова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Толканова (Агашкова) Елена Константиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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