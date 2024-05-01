Михайлов Ипат Иванович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Ипат Иванович

Михайлов Ипат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Михайлов Иван Антонович

Мать: Михайлова (Митрофанова) Наталья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Федора Петровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Михайлов Фадей Ипатович

Мать ребёнка: Михайлова Федора Петровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Михайлов Захар Ипатович

Мать ребёнка: Михайлова Федора Петровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Михайлова) Евгения Ипатовна

Мать ребёнка: Михайлова Федора Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.