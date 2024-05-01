Михайлов Ипат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Михайлова Федора Петровна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Михайлова Федора Петровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Михайлова) Евгения Ипатовна
Мать ребёнка: Михайлова Федора Петровна
Смерть
Неизвестно