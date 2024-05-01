Михайлова Федора Петровна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Федора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Ипат Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Михайлов Фадей Ипатович

Отец ребёнка: Михайлов Ипат Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Михайлов Захар Ипатович

Отец ребёнка: Михайлов Ипат Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Михайлова) Евгения Ипатовна

Отец ребёнка: Михайлов Ипат Иванович

Смерть
Неизвестно

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