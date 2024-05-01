Михайлова Федора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Михайлов Ипат Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Михайлов Ипат Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Михайлова) Евгения Ипатовна
Отец ребёнка: Михайлов Ипат Иванович
Смерть
Неизвестно