Берсенев (Павлищев) Иван Николаевич 11.04.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Берсенев (Павлищев) Иван Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.04.1889, Москва, город федерального значения Москва

умер 25.12.1951, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Гиацинтова Софья Владимировна23.07.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Около 1925

Жена: Гиацинтова Софья Владимировна

Смерть
25.12.1951
Москва, город федерального значения Москва

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