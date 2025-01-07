Берсенев (Павлищев) Иван Николаевич
мужской, родился 11.04.1889, Москва, город федерального значения Москва
умер 25.12.1951, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Гиацинтова Софья Владимировна23.07.1895 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1925
Смерть
25.12.1951
Москва, город федерального значения Москва