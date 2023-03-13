Авдотья Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Киселевъ Степанъ

Отец ребёнка: Киселевъ Прокофий

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1719

Сын: Киселевъ Григорий

Отец ребёнка: Киселевъ Прокофий

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Прокофий

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