Киселевъ Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Киселевъ Филиппъ

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1711

Сын: Киселевъ Степанъ

Мать ребёнка: Авдотья Корнилова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1719

Сын: Киселевъ Григорий

Мать ребёнка: Авдотья Корнилова

Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Корнилова

Смерть
1752
Арзамасский уезд, село Никитино
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