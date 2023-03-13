Киселевъ Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Киселевъ Филиппъ
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Киселевъ Степанъ
Мать ребёнка: Авдотья Корнилова
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1719
Сын: Киселевъ Григорий
Мать ребёнка: Авдотья Корнилова
Арзамасский уезд, село Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Корнилова
Смерть
1752
Арзамасский уезд, село Никитино