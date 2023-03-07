Прожейко (Прожейко) Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прожейко (Прожейко) Зоя Константиновна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

27.11.1910

Дата смерти

20.04.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Алексей Николаевич

Умань, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Алексей Николаевич

Смерть
20.04.1979
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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