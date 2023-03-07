Прожейко (Прожейко) Зоя Константиновна
Место рождения
Дата рождения27.11.1910
Дата смерти20.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестаков Алексей Николаевич
Умань, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1979
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область