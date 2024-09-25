Бергстрём Ульф 15.07.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

Бергстрём Ульф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.07.1966, Королевство Швеция

Мать
Бергстрём (Сёдер) СигнюНеизвестно г.р.
Супруги
Эдвинссон Марита17.08.1967 г.р.
Дети
Бергстрём Софи (Софья)13.10.1997 г.р.
Бергстрём Маркус01.08.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1966

Отец: не указан

Мать: Бергстрём (Сёдер) Сигню

Королевство Швеция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эдвинссон Марита

Рождение ребёнка
13.10.1997

Дочь: Бергстрём Софи (Софья)

Мать ребёнка: Эдвинссон Марита

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
01.08.2000

Сын: Бергстрём Маркус

Мать ребёнка: Эдвинссон Марита

Королевство Швеция

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