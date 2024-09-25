Бергстрём Ульф
мужской, родился 15.07.1966, Королевство Швеция
МатьБергстрём (Сёдер) СигнюНеизвестно г.р.
Супруги
Эдвинссон Марита17.08.1967 г.р.
Дети
Бергстрём Софи (Софья)13.10.1997 г.р.
Бергстрём Маркус01.08.2000 г.р.
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Место
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Рождение
15.07.1966
Отец: не указан
Мать: Бергстрём (Сёдер) Сигню
Королевство Швеция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эдвинссон Марита
Рождение ребёнка
13.10.1997
Дочь: Бергстрём Софи (Софья)
Мать ребёнка: Эдвинссон Марита
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
01.08.2000
Сын: Бергстрём Маркус
Мать ребёнка: Эдвинссон Марита
Королевство Швеция