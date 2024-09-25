Бергстрём (Сёдер) Сигню
женский, родилась Неизвестно
ОтецСёдер Карл Леннарт31.01.1914 г.р.
МатьСёдер (Толстая) Софья Львовна18.09.1908 г.р.
Дети
Берлин-Пезан (Бергстрём) Ульва07.01.1965 г.р.
Бергстрём Ульф15.07.1966 г.р.
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сёдер Карл Леннарт
Рождение ребёнка
07.01.1965
Дочь: Берлин-Пезан (Бергстрём) Ульва
Отец ребёнка: не указан
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
15.07.1966
Сын: Бергстрём Ульф
Отец ребёнка: не указан
Королевство Швеция