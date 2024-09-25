Бергстрём (Сёдер) Сигню Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бергстрём (Сёдер) Сигню

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Сёдер Карл Леннарт31.01.1914 г.р.
Мать
Сёдер (Толстая) Софья Львовна18.09.1908 г.р.
Дети
Берлин-Пезан (Бергстрём) Ульва07.01.1965 г.р.
Бергстрём Ульф15.07.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сёдер Карл Леннарт

Мать: Сёдер (Толстая) Софья Львовна

Рождение ребёнка
07.01.1965

Дочь: Берлин-Пезан (Бергстрём) Ульва

Отец ребёнка: не указан

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
15.07.1966

Сын: Бергстрём Ульф

Отец ребёнка: не указан

Королевство Швеция

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