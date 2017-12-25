Даниловский Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1937
Дата смерти25.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937
Бракосочетание
26.06.1957
Рождение ребёнка
04.03.1958
Дочь: Журбина (Даниловская) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна
Смерть
25.12.2017
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно