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Даниловский Александр Алексеевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.06.1937

Дата смерти

25.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937

Отец: Даниловский Алексей Митрофанович

Мать: Даниловская (Потейко) Мария Яковлевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
26.06.1957

Жена: Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.03.1958

Дочь: Журбина (Даниловская) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Смерть
25.12.2017
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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