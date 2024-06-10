Даниловская (Потейко) Мария Яковлевна 15.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская (Потейко) Мария Яковлевна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.04.1914

Дата смерти

01.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914

Отец: Потейков Яков Васильевич

Мать: Потейко (Потейков) (Муренец) Аксинья (Ксения) Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Алексей Митрофанович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Даниловский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Даниловский Алексей Митрофанович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.06.1937

Сын: Даниловский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Даниловский Алексей Митрофанович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
01.05.1992
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт

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