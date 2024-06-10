Даниловская (Потейко) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1914
Дата смерти01.05.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Даниловский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Даниловский Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
26.06.1937
Сын: Даниловский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Даниловский Алексей Митрофанович
Смерть
01.05.1992
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт