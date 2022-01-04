Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1937
Дата смерти04.01.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.1957
Рождение ребёнка
04.03.1958
Дочь: Журбина (Даниловская) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Даниловский Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даниловский Александр Алексеевич
Смерть
04.01.2022
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно