Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская (Шепелева) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1937

Дата смерти

04.01.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.1957

Муж: Даниловский Александр Алексеевич

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.03.1958

Дочь: Журбина (Даниловская) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Даниловский Александр Алексеевич

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Александр Алексеевич

Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Смерть
04.01.2022
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно

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