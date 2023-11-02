Байчман Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байчман Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1976

Сын: Байчман Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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