Терехова Анастасия Яковлевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Октя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киэсэ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баьылай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно