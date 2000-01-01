Баьылай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баьылай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Терехова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баьылай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хонооьой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондорой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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