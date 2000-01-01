Баьылай
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баьылай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хонооьой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ондорой
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно