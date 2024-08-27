Лукоян Зотимов
Место рожденияАхпаевка
Дата рождения1748
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Зотимова Пелагея Лукоянова
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Зотимова Матрена Лукоянова
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Зотимова Аграфена Лукоянова
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Анна Николаева
Смерть
1824