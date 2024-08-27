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Лукоян Зотимов

Место рождения

Ахпаевка

Дата рождения

1748

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Зотим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Зотимова Пелагея Лукоянова

Мать ребёнка: Анна Николаева

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Зотимова Матрена Лукоянова

Мать ребёнка: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Зотимова Аграфена Лукоянова

Мать ребёнка: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Зотимов Андрей Лукоянов

Мать ребёнка: Анна Николаева

Смерть
1824
Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

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