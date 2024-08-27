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Анна Николаева

Место рождения

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукоян Зотимов

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Зотимова Пелагея Лукоянова

Отец ребёнка: Лукоян Зотимов

Ахпаевка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Зотимова Матрена Лукоянова

Отец ребёнка: Лукоян Зотимов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Зотимова Аграфена Лукоянова

Отец ребёнка: Лукоян Зотимов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Зотимов Андрей Лукоянов

Отец ребёнка: Лукоян Зотимов

Смерть
Неизвестно

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