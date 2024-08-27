Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукоян Зотимов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Зотимова Пелагея Лукоянова
Отец ребёнка: Лукоян Зотимов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Зотимова Матрена Лукоянова
Отец ребёнка: Лукоян Зотимов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Зотимова Аграфена Лукоянова
Отец ребёнка: Лукоян Зотимов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Лукоян Зотимов
Смерть
Неизвестно