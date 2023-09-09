Домнич Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закурко Алексей Яковлевич
Мать: Янсон Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова (Домнич) Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домнич Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домнич Александр
Отец ребёнка: не указан