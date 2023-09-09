Домнич Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнич Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закурко Алексей Яковлевич

Мать: Янсон Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Домнич) Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнич Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнич Александр

Отец ребёнка: не указан

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