Голицын Василий Сергеевич
мужской, родился 05.12.1792, Одесса, Одеська область
умер 16.04.1856, Одесса, Одеська область
ОтецГолицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
МатьГолицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна12.03.1757 г.р.
Супруги
Голицына (Нарышкина) Елена Александровна05.02.1785 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1792
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Полянская (Лицына) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1823
Смерть
16.04.1856
Одесса, Одеська область