Голицын Василий Сергеевич 05.12.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Василий Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.12.1792, Одесса, Одеська область

умер 16.04.1856, Одесса, Одеська область

Отец
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Мать
Голицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна12.03.1757 г.р.
Супруги
Голицына (Нарышкина) Елена Александровна05.02.1785 г.р.
Дети
Полянская (Лицына) Варвара Васильевна1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1792

Отец: Голицын Сергей Фёдорович

Мать: Голицына (Энгельгардт) Варвара Васильевна

Одесса, Одеська область

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Полянская (Лицына) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1823

Жена: Голицына (Нарышкина) Елена Александровна

Смерть
16.04.1856
Одесса, Одеська область

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