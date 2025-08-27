Турчанинов Василий Иванович Около 1747 — найти родственников по фамилии на FamilioДревоЛюдиМестаФамилииМои фамилииПоиск фамилийЗаказать фамильный дипломБаза знанийАрхивные документыПоиск мест в справочникахПоиск людей в справочникахПоиск справочниковFamilio.MediaИндексация исторических документовПерсоны пользователейПользователиДНКМои результаты тестовСовпадения по ДНКОтветы на вопросыЗаказать отчет по происхождениюМаркетплейсFamilio PlusВойтиТурчанинов Василий ИвановичСмотреть древоАвтормужской, родился Около 1747СупругиТурчанинова (Голицына) Наталья Васильевна20.05.1766 г.р.Пожаловаться на страницуСобытияСобытияРодственникиРодственникиБиографияБиографияОбсуждениеОбсуждениеЗаписей по запросу не найдено.Пользовательское соглашениеПолитика конфиденциальностиОбратная связьПомощьТарифыМы используем куки для улучшения работы сайта.ОК