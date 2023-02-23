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Кирпу Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: Кирпу Иван Потапович

Мать: Кирпу Мария Павловна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Кирпу Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кирпу Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Кирпу Александер Викторович

Мать ребёнка: Кирпу Екатерина Давыдовна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Кинебас Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Кирпу Екатерина Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпу Екатерина Давыдовна

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