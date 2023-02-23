Кирпу Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Отец: Кирпу Иван Потапович
Мать: Кирпу Мария Павловна
Рождение ребёнка
1974
Мать ребёнка: Кирпу Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Кирпу Александер Викторович
Мать ребёнка: Кирпу Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Кинебас Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Кирпу Екатерина Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно