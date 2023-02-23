Кирпу (Бендер) Екатерина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Кирпу Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Кирпу Александер Викторович
Отец ребёнка: Кирпу Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Кинебас Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кирпу Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно