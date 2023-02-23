Кирпу (Бендер) Екатерина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпу (Бендер) Екатерина Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1974

Сын: Кирпу Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кирпу Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Кирпу Александер Викторович

Отец ребёнка: Кирпу Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Кинебас Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кирпу Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпу Виктор Иванович

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