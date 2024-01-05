Плаксина (Шашлова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Шашлова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Шашлов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1867

Муж: Плаксин Павел Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1868

Дочь: Плаксина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Плаксин Павел Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1870

Сын: Плаксин Савелий Павлович

Отец ребёнка: Плаксин Павел Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1872

Дочь: Плаксина Наталия Павловна

Отец ребёнка: Плаксин Павел Ефимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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