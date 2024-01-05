Плаксин Павел Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Плаксин Ефим Иванович
Бракосочетание
13.01.1867
Жена: Плаксина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1868
Дочь: Плаксина Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1870
Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1872
Дочь: Плаксина Наталия Павловна
Мать ребёнка: Плаксина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно