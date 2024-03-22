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Ишков Борис Парамонов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885

Отец: Ишков Парамон Никитин

Мать: Ишкова Дарья Макарова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Ишков Василий Борисов

Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.1910

Дочь: Мария Борисова

Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Сын: Ишков Иван Борисов

Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Ишков Митрофан Борисов

Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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