Ишков Борис Парамонов
Место рождения
Дата рождения23.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885
Отец: Ишков Парамон Никитин
Мать: Ишкова Дарья Макарова
Рождение ребёнка
06.03.1908
Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
15.09.1910
Дочь: Мария Борисова
Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
05.04.1913
Сын: Ишков Иван Борисов
Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова
Рождение ребёнка
06.08.1916
Мать ребёнка: Ишкова Фекла Петрова
Смерть
Неизвестно