Ишкова Дарья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Левашева Пелагея Парамонова
Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин
Рождение ребёнка
23.07.1885
Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин
Рождение ребёнка
14.05.1888
Дочь: Ирина Парамонова
Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин
Рождение ребёнка
08.08.1890
Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин
Рождение ребёнка
26.10.1892
Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин
Смерть
Неизвестно