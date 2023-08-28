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Ишкова Дарья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Левашева Пелагея Парамонова

Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.07.1885

Сын: Ишков Борис Парамонов

Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.05.1888

Дочь: Ирина Парамонова

Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1890

Сын: Ишков Матвей Парамонов

Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1892

Сын: Ишков Димитрий Парамонов

Отец ребёнка: Ишков Парамон Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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