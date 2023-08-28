Ишкова Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшкова Фекла Петрова

Ишкова Фекла Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Ишков Василий Борисов

Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.1910

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Сын: Ишков Иван Борисов

Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1916

Сын: Ишков Митрофан Борисов

Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close