Ишкова Фекла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1908
Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов
Рождение ребёнка
15.09.1910
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов
Рождение ребёнка
05.04.1913
Сын: Ишков Иван Борисов
Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов
Рождение ребёнка
06.08.1916
Отец ребёнка: Ишков Борис Парамонов
Смерть
Неизвестно