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Анастасия Васильева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.10.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821 ст.

Отец: Василий Петров

Мать: Евдокия Никитина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.07.1838 ст.

Муж: Иван Потапов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Потапов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.04.1845 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Потапов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Потапов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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