Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения22.10.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821 ст.
Отец: Василий Петров
Мать: Евдокия Никитина
Бракосочетание
24.07.1838 ст.
Муж: Иван Потапов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
08.04.1845 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Потапов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Потапов
Смерть
Неизвестно